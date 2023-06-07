Цифровые двойники всех дорог в России создадут к 2030 году

Компанией "Цифровые дороги" оцифровано 70 городов в 29 регионах страны и 40 тыс. км дорог

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты планируют создать цифровые двойники улично-дорожной сети России к 2030 году. Это позволит в автоматическом режиме отслеживать изменения состояния светофоров, дорожных знаков, тротуаров и принимать решения по приведению их в нормативное состояние, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор компании "Цифровые дороги" Александр Демин на выставке технологий в рамках XIV международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

"В России планируется к 2030 году оцифровать всю улично-дорожную сеть - 1,5 млн км. И в дальнейшем проводить мониторинг состояния объектов в автоматическом режиме, в частности, светофоров, дорожных знаков, ограждений, бордюров, остановок. Это позволит специалистам оперативно реагировать на изменения технического состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, например, отсутствие необходимых дорожных знаков, ненормативный наклон стоек светофорных объектов <...>. Виртуальные копии инфраструктуры формируются с использованием искусственного интеллекта, который фиксирует событие. А затем специалисты устанавливают срок приведения их в нормативное состояние", - сказал собеседник агентства.

Компанией "Цифровые дороги" сейчас в России оцифровано 70 городов в 29 регионах страны и 40 тыс. км дорог. Программно-аппаратный комплекс "Автодискавери", который с помощью нейросети и компьютерного зрения создает виртуальные копии улично-дорожной сети, это российская разработка.

XIV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.