Минфин: дефицит бюджета России в январе - мае предварительно составил 3,41 трлн рублей

В ведомстве отметили, что это на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе - мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Минфина России.

"По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе - мае 2023 года составил 9 818 млрд рублей, что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в мае 2023 г. +1,2% год к году). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.

Предварительно объем расходов федерального бюджета за пять месяцев 2023 года составил 13,229 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%, сообщили в министерстве. Таким образом, дефицит бюджета за отчетный период предварительно достиг 3,41 трлн рублей.

В Минфине отметили, что динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов свидетельствуют о продолжающейся нормализации исполнения федерального бюджета в течение января - мая текущего года и в целом соответствует параметрам закона о бюджете.

"В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", - говорится в сообщении.

Ранее в начале мая Минфин сообщал, дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе - апреле 2023 года составит 3,4 трлн рублей.