6 июня, 16:42,
обновлено 6 июня, 17:26

Совет директоров "Газпрома" 20 июня обсудит ликвидацию представительства в Латвии

Запланировано также рассмотрение отчуждения принадлежащих "Газпром экспорту" акций Gazprom Italia S.P.A.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 20 июня обсудит ликвидацию представительства компании в Латвии и отчуждение принадлежащих "Газпром экспорту" акций Gazprom Italia S.P.A., говорится в сообщении холдинга.

"О ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Латвийской Республике в г. Риге. О согласовании отчуждения принадлежащих ООО "Газпром экспорт" акций Gazprom Italia S.P.A", - сказано в сообщении.

Кроме того, совет директоров "Газпрома" рассмотрит приобретение холдингом доли в уставном капитале ООО "Газпром добыча Иркутск".

Представительство "Газпрома" в Латвии было открыто в 2008 году. Его основными задачами являются содействие в реализации экономического сотрудничества "Газпрома" с государствами Прибалтики, представление и защита интересов компании в регионе.

Компания Gazprom Italia S.P.A. была образована "Газпромом" и итальянской Eni в июне 1993 года на паритетных началах и изначально называлась "Промгаз С.п.А.". В конце 2011 года "Газпром" выкупил долю Eni. С 25 января 2018 года компания переименована в Gazprom Italia. Через нее в том числе осуществляются поставки российского газа в Италию, говорится на сайте "Газпром экспорта". 

Теги:
ЛатвияРоссия
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