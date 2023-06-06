В РЭО заявили о планах развития циклической экономики с Индией, Китаем и Турцией

По словам генерального директора организации Дениса Буцаева, партнерами также являются Белоруссия и Мьянма

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Белоруссия, Индия, Китай, Мьянма и Турция станут ключевыми партнерами России в области обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на форуме "Экология".

"В числе зарубежных стран, с которыми Россия будет развивать экономику замкнутого цикла в предстоящей перспективе, Мьянма, Индия, Китай, Белоруссия и Турция. Кооперация со всеми организациями будет базироваться на принципах построения экономики замкнутого цикла и формирования комплексной системы обращения с отходами в нашей стране и государствах, в которых базируются эти компании. Мы очень ценим содействие наших коллег из дружественных стран и в свою очередь готовы делиться лучшими отечественными разработками", - сказал Буцаев.

На специальной сессии МИД России представители РЭО рассказали о существующих деловых связях с зарубежными странами в области обращения с отходами, а также пригласили иностранных послов посетить комплекс по переработке отходов "Нева" с ознакомительным визитом. Также РЭО приступил к совместной разработке международного соглашения ООН по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковым мусором.

"Совместно с Белоруссией РЭО планирует создать комиссию в области обращения с отходами для обмена опытом. Это взаимодействие будет также нацелено на подготовку кадров для отрасли обращения с отходами. Беларусь готова применять российские технологии по переработке отходов. Также обсуждается возможность совместного производства оборудования по сортировке и компостированию отходов. Уже ведется работа с белорусскими компаниями по созданию инфраструктуры и объектов по глубокой утилизации отходов. Есть необходимость создания общего регулирования расширенной ответственности производителя в рамках Союзного государства", - уточнили в РЭО.

Кроме того, в рамках межправительственного сотрудничества с Мьянмой РЭО рассматривает возможность запуска проекта по созданию предприятия по обращению с отходами или национальной системы обращения с отходами. С коллегами из Китая рассматривается использование китайского высокотехнологичного оборудования для полной переработки текстиля в России.

XIV международный форум "Экология" проходит 5-6 июня в Москве. Двухдневная деловая программа включает порядка 30 секций. В форуме принимают участие представители бизнеса, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Ежегодно мероприятие собирает более тысячи человек из всех регионов России и нескольких иностранных государств.