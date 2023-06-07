Стандарты работы маркетплейсов и пунктов выдачи находятся на финальной стадии разработки

В стандартах прописаны условия и сроки изменения оферты, обязанность оставлять абсолютно открытым состав услуг, входящих в итоговую комиссию, а также обязанность размещать детализацию по штрафам

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров" в части работы пунктов выдачи заказов, которые создают Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), находятся на завершающем этапе разработки. Об этом сообщил журналистам президент АКИТ Артем Соколов.

"Взаимодействие с ПВЗ (пунктами выдачи заказов - прим. ТАСС) будет решаться с помощью такого же механизма: стандарты для этих участников рынка на завершающем этапе разработки", - сообщил Соколов.

"Стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров" были подписаны в июне 2022 года, отметили в пресс-службе АКИТ. В стандартах для площадок прописаны условия и сроки изменения оферты, обязанность оставлять абсолютно открытым состав услуг, которые входят в итоговую комиссию, а также обязанность размещать детализацию по штрафам. Продавцы в свою очередь обязаны соблюдать требования к упаковке и возврату товаров, не заниматься самовыкупом и накручиванием отзывов. За год с момента принятия документа общая экономия затрат для всех участников рынка составила около 10 млрд руб.

Ранее крупный конфликт возник между владельцами пунктов выдачи заказов онлайн-ретейлера Wildberries и самой компанией на фоне штрафов, с которыми не согласились владельцы ПВЗ. Позже заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников сообщил, что подготовлены стандарты взаимоотношений между цифровыми платформами и пунктами выдачи заказов, где четко прописываются действия обеих сторон.

Ассоциация компаний интернет-торговли объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 70% объема рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входят около 80 компаний: Ozon.ru, Wildberries, "Ситилинк", "М.видео", "Авито", Lamoda, "Утконос онлайн", "Перекресток впрок", "Яндекс Маркет", "Сбермегамаркет", "Детский мир", "Связной", DNS и другие.