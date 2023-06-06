Белгородский губернатор анонсировал начало выплат отселенным жителям приграничных районов

Деньги им будут выплачивать с 8 июня

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, начнутся с 8 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице "ВКонтакте".

"Выплаты единовременные, их будет две, они начнутся уже с четверга", - сказал Гладков, отвечая на вопрос о поддержке лишившихся доходов индивидуальных предпринимателей.

Губернатор добавил, что у индивидуальных предпринимателей из приграничья есть возможность получить поддержку для работы в городах, куда их перевезли. "Мы готовы помочь вам с трудоустройством на рынках, которые есть, например, в Белгороде, вы можете уже приступить, тоже создадим условия", - пояснил Гладков.

По словам главы региона, более 20 тыс. человек потеряли доход.

"Людей, которые потеряли доход, у нас там более 20 тыс. человек и, конечно, будем сейчас вторым этапом рассматривать решение этого вопроса. Конечно, с моей точки зрения, первичная помощь с квартплатой, с единоразовыми выплатами, с кредитными обязательствами, мы сейчас это решаем", - сказал Гладков, отвечая на вопрос индивидуального предпринимателя, работавшего в Шебекино.

Единоразовые выплаты получат жители более 20 населенных пунктов Шебекинского округа, шести населенных пунктов Белгородского района, шести населенных пунктов Валуйского городского округа, а также жители сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского округ и хутора Старый Волоконовского района.