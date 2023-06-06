6 июня, 17:10

В Минске обсудили возможность участия белорусов в газификации Смоленской области

Замминистра энергетики республики Денис Мороз также считает, что взаимодействие в сфере развития электросетевой инфраструктуры может быть эффективным

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Профильные организации Белоруссии готовы участвовать в программах газификации в Смоленской области. Об этом заявил заместитель министра энергетики республики Денис Мороз на заседании рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии с российским регионом с участием заместителя губернатора Смоленской области Алексея Стрельцова.

"В Российской Федерации реализуется масштабный проект по социальной газификации, и есть потребность в специалистах, которые эту работу могут реализовывать. Беларусь как одна из самых газифицированных стран на постсоветском пространстве обладает определенными компетенциями в этой части. Мы бы хотели найти точки взаимодействия с вашим регионом в данной сфере", - отметил Мороз.

Мороз считает, что сотрудничество сторон в сфере развития электросетевой инфраструктуры также может быть эффективным. "В целом Смоленская область - один из основных торгово-экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. Мы заинтересованы, чтобы наше взаимодействие развивалось, готовы обсуждать конкретные кооперационные проекты", - добавил он.

Также на заседании обсудили возможности двустороннего взаимодействия и в других отраслях экономики.

В 2022 году товарооборот Белоруссии и Смоленской области вырос на 12,8% по сравнению с 2021 годом и достиг $4,9 млрд. 

Теги:
БелоруссияРоссияСмоленская область
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