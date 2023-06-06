Индексы Мосбиржи и РТС 6 июня снизились на 0,48-0,97%

Курс доллара вырос до 81,40 рубля, евро - до 87,19 рубля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник корректировался вниз. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,48%, до 2 681,25 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,97%, до 1 038,18 пункта. Курс доллара вырос на 0,45%, до 81,40 рубля, евро - на 0,39%, до 87,19 рубля, юаня - на 0,04%, до 11,41 рубля.

"Причинами для усиления продаж стали тревожный геополитический фон и общее снижение на мировых площадках. Кроме того, нефтяные котировки отступали в направлении $75. Слабость рубля в этих условиях не оказывала значимой поддержки рынку", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В глобальном разрезе фокус внимания инвесторов смещается с завершившейся эпопеи с повышением госдолга США на перспективы монетарной политики ФРС. "Через неделю американский регулятор проведет заседание. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность сохранения процентных ставок на прежнем уровне составляет 76%, в пользу повышения на 25 б. п. - 24%", - добавил аналитик.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Ozon (+4,62%), котировки ТМК (+3,76%), расписки VK (+3,50%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+3,46%), котировки "Новатэка" (+2,92%), бумаги ВТБ (+2,53%) и привилегированные акции "Мечела" (+2,28%).

"Ozon во вторник повысил прогноз роста оборота на 2023 год с 60% год к году и теперь ожидает увеличения показателя не менее чем на 70%. Данный фактор поддержал котировки, несмотря на отсутствие перспективы дивидендов в обозримом будущем, которую подтвердил финдиректор Ozon, по словам которого выплаты следует осуществлять при исчерпании потенциала роста бизнеса", - рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Сургутнефтегаз" наряду с некоторыми другими эмитентами нефтегазового сектора еще не выплатил рекомендованных за 2022 год итоговых дивидендов, что позитивно сказывается на котировках. Акции "Мечела" пытались прервать нисходящую коррекцию предыдущих сессий. Замминистра энергетики РФ сообщил об увеличении общей добычи угля в России за 5 месяцев 2023 года на 2% при росте экспорта ресурса на 1,9%, отметила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "Россетей" (-6,06%), котировки "Юнипро" (-5,06%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,34%), бумаги "Русала" (-1,74%), котировки "Русснефти" (-1,60%). "Владимир Путин во вторник поручил предусмотреть отказ от выплаты дивидендов "Россетями" на период 2022-2026 гг. для финансирования инвестпрограммы. Путин также поручил кабмину оптимизировать инвестпрограмму "Россетей", предусмотрев снижение ее финансирования в 2023-2027 гг.", - также рассказала Кожухова. Акции "Юнипро" негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Прогноз на завтра

Завтра из важной экономической статистики середины недели Бахтин выделил данные по торговому балансу Китая и США. Также состоится заседание совета директоров "Камаза", в повестке есть вопрос распределения прибыли.

В "БКС мир инвестиций" полагают, что текущая коррекция носит, скорее, эмоциональный характер, и краткосрочно просадка будет выкуплена. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 7 июня - 2 650 - 2 750 пунктов, по курсу доллара - 79-82 руб.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 80-82 рубля, евро/ рубль - в коридоре 86-88 рублей, и пара юань/рубль - в коридоре 11,1-11,5 рубля.