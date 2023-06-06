Проект благоустройства курорта Эльбрус намерены разработать в 2024 году

Сумма контракта составила 68 млн рублей

6 июня. ТАСС. Институт развития Кавказ.РФ подписал контракт на разработку проекта по благоустройству всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" стоимостью 68 млн рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

Первый этап благоустройства курорта "Эльбрус", в частности центральной части Поляны Азау, завершился в декабре 2022 году. На курорте появились современная ярмарочная площадь с торговыми павильонами, рекреационно-развлекательная зона, парковка на 800 машино-мест, обновленные внутренние дороги.

"Кавказ.РФ подписал договор на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству всесезонного курорта "Эльбрус". Сумма контракта составила 68 млн рублей. Работы планируется завершить в 2024 году", - говорится в сообщении.

В конце текущего года подрядчик должен будет подготовить эскизы общих планировочных и архитектурных решений, выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию. "Рассчитываем в начале следующего года зайти в экспертизу, получить согласование и приступить к активной фазе благоустройства", - пояснил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Масштабный проект благоустройства Эльбруса включает несколько этапов. С 2024 по 2026 годы на площади в 24 га планируется создать новую туристическую инфраструктуру, включая детский парк, площадку для воркаута, летний кинотеатр, библиотеку, каток, веревочный парк и зоны отдыха. Также в планах обновить и привести к единому архитектурному облику существующие объекты, озеленить территорию, обустроить променад, пешеходные зоны и внутренние дороги курорта.

"Вместе с благоустройством у нас продолжается строительство горнолыжной инфраструктуры. До конца этого года запустим две канатные дороги и новую зону катания - еще восемь трасс. Помимо этого, в 2024 году полностью обновим систему искусственного оснежения. Сегодня не прекращаем также работу с потенциальными резидентами - сумма заявленных инвестиций уже превысила 23 млрд рублей. Верим, что результатом наших усилий станет новый, более качественный уровень сервиса и отдыха, и, конечно, кратный рост инвестиций", - добавил Юмшанов.

О курорте

Эльбрус - всесезонный курорт и один из первых горнолыжных центров страны, работает с 1970-х годов. Развитием ВТРК и одноименной экономической зоны занимается институт развития Кавказ.РФ, курирует работу Минэкономразвития России. На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 м над уровнем моря.