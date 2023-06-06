6 июня, 17:28

Акции крупнейшего в Севастополе оператора перейдут к Минобороны России

Переход состоится в течение трех месяцев

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Акции одной из крупнейших телекоммуникационных сетей в Севастополе перейдут в федеральную собственность, а права акционера будет осуществлять Минобороны России. Соответствующее распоряжение во вторник опубликовали на официальном портале правовой информации.

"Принять в федеральную собственность находящиеся в собственности Севастополя 100% акций акционерного общества "Севастополь телеком" (Севастополь). Права акционера в отношении находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Севастополь телеком" от имени Российской Федерации осуществляет Минобороны России", - следует из документа.

Переход в федеральную собственность оформят за три месяца. 

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