Акции крупнейшего в Севастополе оператора перейдут к Минобороны России

Переход состоится в течение трех месяцев

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Акции одной из крупнейших телекоммуникационных сетей в Севастополе перейдут в федеральную собственность, а права акционера будет осуществлять Минобороны России. Соответствующее распоряжение во вторник опубликовали на официальном портале правовой информации.

"Принять в федеральную собственность находящиеся в собственности Севастополя 100% акций акционерного общества "Севастополь телеком" (Севастополь). Права акционера в отношении находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Севастополь телеком" от имени Российской Федерации осуществляет Минобороны России", - следует из документа.

Переход в федеральную собственность оформят за три месяца.