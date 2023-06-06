6 июня, 17:32
Военная операция на Украине

Минсельхоз не планирует пересмотр прогноза урожая зерна из-за разрушения Каховской ГЭС

Зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года, посеяны на неорошаемых землях, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не планирует пересмотр прогноза урожая зерна в новом сельхозсезоне в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"Зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года, посеяны на неорошаемых землях. В связи с этим пересмотр прогноза урожая не планируется", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в Херсонской и Запорожской областях в 2023 году планировались к возделыванию на орошаемых землях преимущественно овощи и картофель. Вода для полива культур поступает по магистральным каналам из Каховского водохранилища. В настоящее время вода подается в каналы.

"Однако со снижением уровня в водохранилище ниже определенных отметок поступление воды в каналы может частично или полностью прекратиться. Таким образом, оценить ущерб для АПК регионов будет возможно после стабилизации уровня в водохранилище на определенных отметках", - объяснили в министерстве. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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