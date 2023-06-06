Эрдоган заявил, что власти Турции настроены на снижение инфляции до "однозначного числа"

Президент Турции отметил нацеленность "на решение всех проблем, вызванных инфляцией и высокими ценами"

АНКАРА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Турции решительно настроены на снижение инфляции в стране до "однозначного числа" и решение проблем в экономике, вызванных высокими ценами. Об этом сообщил во вторник в телеобращении к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после первого заседания нового правительства, которое было сформировано вслед за прошедшими в стране президентскими выборами.

"Мы решительно настроены на решение всех проблем, вызванных инфляцией и высокими ценами. Мы вновь снизим инфляцию до однозначного числа", - сказал Эрдоган.

По его словам, последние данные о ситуации в экономике внушают надежду. "Мы оцениваем первые сигналы как позитивные, они придали доверие нашей экономике после выборов, на которых избиратели высказались за стабильность", - отметил турецкий лидер. Он подтвердил планы Турции по вхождению в десятку ведущих экономик мира и активизации усилий в этом направлении.

Инфляция в Турции в мае, по официальным данным, составила 39,59% в годовом исчислении. В апреле уровень инфляции был на уровне 43,7%. Снижение, как отмечают турецкие власти, происходит почти весь минувший год.

Новый кабмин Турции обсудил на первом заседании дорожную карту работы, главным образом в экономике. Отвечать за экономический блок в правительстве будет министр финансов Мехмет Шимшек, который ранее входил в кабмин в бытность Эрдогана премьер-министром.