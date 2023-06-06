Эксперты МАГАТЭ отметили улучшения эксплуатационной безопасности на Калининской АЭС

В состав команды проверяющих вошли представили Великобритании, Финляндии и Франции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Калининскую атомную электростанцию отметили повышение эффективности работы по выполнению рекомендаций, выданных при проведении проверки эксплуатационной безопасности. На станции, в том числе, была улучшена программа учета опыта эксплуатации, повысилось качество обходов оборудования операторами, сообщается во вторник на сайте "Росатома".

"В ходе контрольной проверки выполнения рекомендаций и предложений, выданных по итогам проверки эксплуатационной безопасности, представители МАГАТЭ отметили, что станция за последние несколько лет значительно повысила эффективность работы в этой области. В частности, на атомной станции была улучшена программа учета опыта эксплуатации, ожидания руководства в области безопасности понятны персоналу станции, существенно повысилось качество обходов оборудования операторами, пересмотрены требования к его маркировке и нанесению на него технической информации", - говорится в сообщении.

В состав команды экспертов МАГАТЭ вошли представили агентства из Великобритании, Финляндии и Франции, они интервьюировали персонал атомной станции, наблюдали за выполнением производственных операций, анализировали документацию. "Повышение эффективности работы АЭС - это сложная задача, требующая больших усилий. Одним из ключевых факторов успеха в этом направлении является критическая позиция персонала и культура постоянного развития организации", - приводится слова директора Калининской АЭС Виктора Игнатьева.

Миссия Operating Safety Review Team проводилась на энергоблоке №3 Калининской АЭС в ноябре 2021 года. Эксперты и наблюдатели МАГАТЭ из восьми стран выявили ряд практик и определили восемь областей, где возможны дальнейшие улучшения.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами установленной мощностью около 1 тыс. МВт каждый.