6 июня, 19:23
Военная операция на Украине

Украинские аграрии ожидают потери 50% урожая с 400 тыс. га из-за ЧП на Каховской ГЭС

Больше всего пострадают фермеры, поскольку затраты на выращивание станут больше, чем выручка от продажи зерновых и овощных культур, отметил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Разрушение дамбы Каховской ГЭС приведет к значительным потерям урожая на правом берегу Днепра. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

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"Потери будут очень большими, ведь это было неожиданно. Это лишит более 400 тыс. га угодий орошения. Если систему не восстановят в ближайшие две недели, то мы можем потерять около половины урожая, который выращивается на этой площади", - цитирует Козаченко украинское издание "Вести".

По его словам, больше всего пострадают фермеры, поскольку затраты на выращивание станут больше, чем выручка от продажи зерновых и овощных культур. При этом "почувствуют это на себе и рядовые украинцы", так как цены вырастут из-за отсутствия большого количества продукции на внутреннем рынке. 

Теги:
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