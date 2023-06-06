Украинские аграрии ожидают потери 50% урожая с 400 тыс. га из-за ЧП на Каховской ГЭС

Больше всего пострадают фермеры, поскольку затраты на выращивание станут больше, чем выручка от продажи зерновых и овощных культур, отметил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Разрушение дамбы Каховской ГЭС приведет к значительным потерям урожая на правом берегу Днепра. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Потери будут очень большими, ведь это было неожиданно. Это лишит более 400 тыс. га угодий орошения. Если систему не восстановят в ближайшие две недели, то мы можем потерять около половины урожая, который выращивается на этой площади", - цитирует Козаченко украинское издание "Вести".

По его словам, больше всего пострадают фермеры, поскольку затраты на выращивание станут больше, чем выручка от продажи зерновых и овощных культур. При этом "почувствуют это на себе и рядовые украинцы", так как цены вырастут из-за отсутствия большого количества продукции на внутреннем рынке.