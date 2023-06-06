Эксперты: для покрытия запросов такси в России нужно выпускать более 40 тыс. авто в год

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что отрасль не готова к жестким ограничениям

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российским предприятиям необходимо выпускать более 40 тыс. автомобилей в год для удовлетворения запросов такси, на данный момент отрасль не готова к жестким ограничениям. Об этом сообщила ТАСС председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

"Отрасль не готова к жестким ограничениям. Но стоит отметить, что на данный момент автопарк такси примерно на две трети состоит из локализированных автомобилей. Однако из-за сложной экономической ситуации бизнес последний год откладывает решение об обновлении автопарков: за прошедший год они существенно подорожали, а также мы слышим о дефиците. Есть опасения, что отечественные автопроизводители в настоящий момент не смогут покрыть запросы такси, на это примерно потребуется выпускать 40-50 тыс. автомобилей в год", - сообщила Зарипова.

Она отметила, что необходимо предусмотреть возможность пополнять автопарки всеми доступными на рынке марками, при этом делая приоритет для отечественных автопроизводителей, с соответствующей помощью государства в виде субсидий на покупку отечественных автомобилей. "Сейчас эта программа действует только в Москве, и ее будет необходимо распространить на все субъекты России", - заключила Зарипова.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская в беседе с ТАСС также подчеркнула, что для удовлетворения спроса необходимо выпускать несколько десятков тысяч российских автомобилей в год. При этом, по ее словам, таксопарки и так готовы закупать столько, сколько локальные производители могут предложить.

"Если говорить про появление автомобиля "для такси" или "для каршеринга", или дальнейшее увеличение в отрасли числа автомобилей, собранных на территории РФ, то такой автомобиль должен быть конкурентоспособен по цене, а именно поставляться в регионы по себестоимости с минимальной наценкой или субсидироваться по отдельной программе, а также соответствовать требованиям безопасности", - подчеркнула Лозинская.

Управляющий директор "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко в свою очередь сообщил ТАСС, что инициатива по использованию в каршеринге и такси только автомобилей российской сборки реализуема, если отечественный производитель сможет обеспечить необходимые объемы выпуска автомобилей без существенного подъема цены. Он напомнил, что в мае 2023 года для лизинговой программы "Ситипарк" было заключено соглашение на 3 тыс. "Москвичей-3", которые будут поставлены в автопарки в течение 2023 года. Также компания получает регулярную обратную связь от "Автоваза" на предмет необходимых доработок авто и сервисного обслуживания.

О поручении

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, которые используются в легковом такси и каршеринге. Отмечается, что при рассмотрении необходимо учесть возможные объемы производства машин "российской автомобильной промышленностью и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации". Доклад по этому вопросу Путин ждет до 1 августа.