Эксперты ожидают, что ЦБ на заседании 9 июня вновь сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Специалисты указывают на то, что макроэкономические вводные с прошедшего в апреле заседания практически не изменились, чтобы склонить регулятора к необходимости пересматривать показатель ключевой ставки вверх

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России на заседании в пятницу, 9 июня, в шестой раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такого мнения практически единогласно придерживаются опрошенные ТАСС эксперты.

Макроэкономические вводные с прошедшего в апреле заседания практически не изменились, чтобы склонить регулятора к необходимости пересматривать показатель ключевой ставки вверх, считают специалисты. При этом аргументов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) стало больше, а ожидать перехода к ее смягчению еще рано, добавили они.

Так, инфляционные ожидания населения немного выросли, а риски расширения дефицита бюджета остаются на повестке дня. При этом, несмотря на то, что инфляция сохраняется на пониженном уровне, ее давление с наступлением осени может усилиться, в том числе из-за оживления потребительского спроса. Таким образом, в пятницу эксперты ждут сохранения жесткой риторики регулятора и его сигнала о повышении ставки на одном из ближайших заседаний.

Инфляция пока не требует ужесточений

Рост потребительских цен в России остается умеренным, поэтому у регулятора сейчас нет необходимости повышать ставку, считают эксперты. "Инфляция по-прежнему находится на пониженном уровне, причем не только в сравнении год к году (2,41% по данным на 29 мая). Согласно недельным данным, текущая инфляция также не показывает ускорения и в пересчете на год находится вблизи таргетируемых ЦБ 4%", - рассказал портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Евгений Жорнист.

При этом инфляционные ожидания населения немного выросли - с 10,4% до 10,8%. Тем не менее, ожидания группы граждан со сбережениями на ближайшие 12 месяцев не изменились и составляют 9,6%. Именно эта категория респондентов наиболее важна с точки зрения рисков усиления инфляционного давления, так как спровоцировать рост показателя (и подъем ставки) в дальнейшем может увеличение спроса, добавил эксперт.

"Если появятся признаки бума потребления, ключевая ставка, вероятнее всего, будет выше, чем сейчас. При этом пока что есть возможности для сохранения ставки на неизменном уровне, так как после всплеска отдельных показателей потребления в феврале - марте сейчас наблюдается охлаждение", - также пояснил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Таким образом, для принятия дальнейших решений регулятору нужно еще время, чтобы увидеть, увеличится ли спрос и приведет ли это к ускорению инфляции и насколько, рассказал Жорнист.

Другими факторами в пользу удержания монетарной паузы выступают снижение реальных расходов населения с поправкой на сезонность, а также курс рубля, который с прошедшего заседания практически не изменился и находится в районе 81 руб. за доллар. Кроме того, о слабой перемене экономической ситуации с апрельского заседания говорил и зампред Банка России Алексей Заботкин, отметил старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов.

Перспектив к смягчению ДКП пока нет

Опасаясь предстоящего усиления инфляционного давления, эксперты отмечают, что причин для ужесточения ДКП сегодня стало больше, в то время как говорить о переходе к снижению ставки весьма преждевременно. "Падение инфляции в предыдущие месяцы было вызвано эффектом очень высокой базы показателя 2022 года. Но, по нашим оценкам, этот эффект уже реализован, и ценовое дно, скорее всего, достигнуто", - прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Михаил Зельцер. Так, аналитики Росбанка прогнозируют инфляцию в 5,5% на конец 2023 года. При этом ускорения инфляции в месячных приростах там ждут не ранее осени. В "БКС мир инвестиций" считают, что годовая инфляция может достигнуть к концу года 6%, в ВТБ ожидают ее на уровне 6,3%.

У регулятора имеется запас увеличения ставки на 25-50 б.п., и рынок к этому должен быть совершенно готов, считает Зельцер. "Конечно, в эпоху трансформации и адаптации экономики нужен доступный кредит, но и ценовая стабильность имеет высокое значение. Поэтому, если рубль не укрепится, а дисбаланс спроса и предложения сохранится (пока темп промышленности недостаточный для удовлетворения потребностей), ЦБ придется временно повысить стоимость фондирования для реализации своего инфляционного таргета в 4% в будущем году", - пояснил он, добавив, что ужесточение может произойти уже в июле.

Еще один небезызвестный фактор, который может спровоцировать ужесточение ДКП в дальнейшем, - это дополнительное расширение бюджетного дефицита, отметил кредитный аналитик "Тинькофф инвестиций" Михаил Иванов. По итогам первых четырех месяцев показатель превысил план на 2023 год на 17%, достигнув 3,4 трлн рублей. "Пока непонятно, сможет ли Минфин удержать дефицит в пределах 2% ВВП. Аналитики ждут 2,7% ВВП, - соответственно, нужно посмотреть, как дальше будет исполняться бюджет", - добавил Евгений Жорнист. Эксперт предположил, что если ситуация разрешится, ближе к концу года ЦБ все же сможет скорректировать ключевую ставку вниз. В банке "Русский стандарт" ожидают перехода к плавному снижению только в течение 2024 года.

Прогнозы по ставке на конец 2023 года

Большинство экспертов склоняются к тому, что диапазон ставки на конец года будет определяться в первую очередь уровнем инфляции. Так, аналитики "Цифра брокер" до конца года ожидают диапазон ставки 7,75-8,75% при условии отсутствия снижения инфляции и ее резких шоков.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко считает, что потенциал повышения ставки до конца года не превышает 50 б. п., так как признаков резкого роста цен к концу года пока что нет. В том числе - благодаря увеличившимся на фоне решения ОПЕК ценами на нефть и отсутствию явных ухудшений ситуации в экономике.

В "Тинькофф инвестиции" опасаются, что на фоне преобладающих проинфляционных рисков тональность ЦБ станет более жесткой. Вместе с "Уралсибом" их прогноз по ставке на конец года составляет 8,5%. В "ИВА партнерс" считают, что подъем ставки пока нельзя считать неизбежным сценарием, так как ситуация на рынке труда, а также динамика роста цен пока стабильны, и в отсутствии резкого негатива надеются к концу года увидеть ставку на уровне 7,00%-7,25%.

Прогнозы участников рынка на июнь:

АКРА - 7,5%

"БКС мир инвестиций" - 7,5%

"Велес капитал" - 7,5%

ВТБ - 7,5%

Газпромбанк - 7,5%

"ИВА партнерс" - 7,5%

НРА - 7,5%

"Ренессанс капитал" - 7,5%

Росбанк - 7,5%

"Русский стандарт" - 7,5%

Совкомбанк - 7,5%

"Тинькофф инвестиции" - 7,5%

"Уралсиб" - 7,75%

УК "Альфа-капитал" - 7,5%

УК "Первая" - 7,5%

"Финам" - 7,5%

"Цифра брокер" - 7,5%

Freedom Finance Global - 7,5%.