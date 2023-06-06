ArcelorMittal в Кривом Роге приостановила выплавку стали из-за прорыва на Каховской ГЭС

Как отметили в компании, о сроках возвращения предприятия к работе станет известно в течение нескольких дней

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Компания ArcelorMittal (ранее - "Криворожсталь") приостановила производство стальной продукции, чтобы уменьшить потребление воды на фоне разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей на Украине компании.

"Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС "АрселорМиттал Кривой Рог" ограничила потребление воды и уже поставила на паузу ряд процессов металлургического производства, - говорится в сообщении компании, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Работа всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена". В частности, прекращены выплавка и прокат стали.

В компании отметили, что через 3-4 дня станет понятно, когда предприятие сможет вернуться к работе.

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.