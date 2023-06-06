Киев выделил $63 млн на обеспечение питьевой водой районов, пострадавших от разрушения ГЭС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украина создает штаб по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС, правительство страны выделило в общей сложности около 63 млн долларов на обеспечение пострадавших регионов питьевой водой. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Создаем штаб по ликвидации последствий, куда войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий, - сообщил Шмыгаль. - Принято решение о выделении средств из Фонда восстановления в размере 1,5 млрд гривен (около 40,6 млн долларов - прим. ТАСС) для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой".

"Также выделяем Николаевской и Днепропетровской областям почти 846 млн гривен (около 23 млн долларов - прим. ТАСС) на обеспечение потребностей регионов в питьевой воде", - сказал он, отметив, что часть этих средств пойдет на обеспечение водой подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.

Руководителем работ по ликвидации последствий случившегося назначен глава МВД Игорь Клименко, отметил Шмыгаль.

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.