Северная Осетия поставила в Дагестан и Астраханскую область более 19 тыс. тонн зерна

Также первые в этом году четыре партии спаржи общим весом 46,4 тонн отправлены в Москву

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июня. /ТАСС/. Более 19 тыс. тонн зерна поставила Северная Осетия в Дагестан и Астраханскую область и более 46 тонн спаржи в Москву с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Всего Республика отгрузила 19,5 тыс. тонн зерна кукурузы в Дагестан и Астраханскую область, 275 тонн сои - в Ставропольский край. Первые в этом году четыре партии спаржи общим весом 46,4 тонн отправлены в Москву", - говорится в сообщении.

Однако в сравнении с прошлым годом заметно снижение отгрузок: за аналогичный период из республики в Астраханскую область и Дагестан было поставлено 83,2 тыс. тонн зерна кукурузы.