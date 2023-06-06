В Северной Осетии финансирование горячего питания в школах увеличат до 454 млн рублей

В республике бесплатное питание предоставляют учащимся начальных классов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июня. /ТАСС/. В Северной Осетии увеличили в 2023 году финансирование на горячее питание в школах, оно составляет 454 млн рублей. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев на заседании кабмина.

"Хочу отметить, что в этом году финансирование на горячее питание увеличено и составляет 454 млн рублей. Качество питания для наших детей - особо важный вопрос, поэтому прошу обратить на это внимание. В первую очередь, мы должны учитывать мнение родителей и самих учащихся по школьному меню. Эта работа проводится. Качественные продукты и горячая вкусная еда на столах наших детей - это приоритет", - сказал Джанаев.

Бесплатное горячее питание в школах получают учащиеся начальных классов.