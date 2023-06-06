6 июня, 19:36
Военная операция на Украине

Rheinmetall сообщил о поручении от Минобороны Германии поставить Украине 20 БМП Marder

По данным представителя концерна, объем контракта находится в диапазоне нескольких десятков миллионов евро

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Минобороны Германии поручило оборонному концерну Rheinmetall поставить Украине еще одну партию БМП Marder, состоящую из 20 машин, в ближайшие месяцы. Об этом компания сообщила во вторник журналистам.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Объем контракта, как уточнил представитель концерна, находится в диапазоне нескольких десятков миллионов евро. При этом он добавил, что 20 БМП поступят из старых запасов Rheinmetall и будут подготовлены в ближайшие месяцы. В результате, по его словам, у концерна останется 60 БМП Marder, которые еще подлежат ремонту. 20 БМП идут в дополнение к 40 единицам подобной техники, которые Берлин уже отправил Украине - 20 со складов Бундесвера и 20 из промышленных запасов.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. В планах Берлина передать Киеву 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Кроме того, в список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация