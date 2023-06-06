Число подпадающих под расширенную ответственность производителей может снизиться в 40 раз

Сейчас за утилизацию упаковки отвечает 4 млн производителей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. После принятия законопроекта о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки полностью будут отвечать 50-60 тыс. ее производителей вместо 4 млн производителей товаров. Об этом заявил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора (РЭО) Игорь Забралов на форуме "Экология".

"Одна из самых главных целей изменения механизма РОП - это существенное уменьшение количества администрируемых лиц. По экспертным оценкам, сегодня количество таких лиц составляет порядка 4 млн. В процессе верификации организаций специалисты РЭО выявили около 2 млн субъектов РОП. После принятия законопроекта их количество сократится до 50-60 тыс., то есть в 40 раз", - сказал Забралов.

Правительство РФ внесло законопроект о РОП в Госдуму в апреле. Первое рабочее обсуждение на площадке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды с представителями бизнес-сообщества состоялось 1 июня. До 14 июня по законопроекту собираются замечания и предложения.

"Новые подходы к РОП позволят вывести из серой зоны и стимулировать те компании, чей маркетинг учитывает и вопросы окончания жизненного цикла их товаров и упаковки. Добросовестный и ответственный бизнес сейчас проигрывает недобросовестному, который и утилизацию не организует, и оплату экосбора игнорирует, зачастую жонглируя понятиями и горячими для граждан темами", - добавила исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" Валерия Гулимова.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей - механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу "загрязнитель платит", чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.

XIV международный форум "Экология" проходит 5-6 июня в Москве. Двухдневная деловая программа включает порядка 30 секций. В форуме принимают участие представители бизнеса, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Ежегодно мероприятие собирает более 1 тыс. человек из всех регионов России и нескольких иностранных государств.