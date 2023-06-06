В КЧР отремонтировали еще 16 подстанций электроснабжения

Всего на проведение работ в республике в 2023 году направят около 200 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 6 июня./ТАСС/. Энергетики провели ремонт 16 подстанций в Карачаево-Черкесии в 2023 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

"Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" выполнили ремонт и провели техобслуживание энергооборудования на 16 подстанциях 110/35 кВ в Карачаево-Черкесии. Это позволило повысить надежность электроснабжения около 25 населенных пунктов республики, где проживают свыше 225 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В частности, ремонт силовых трансформаторов провели на подстанциях "Усть-Джегута", "Ильичевская", "Преградная", "Хабез". На питающих центрах "Кубанская", "Горная", "Эрсакон", "Первомайская", "Хабез", "Преградная", "Северная", "Ильичевская" и "Усть-Джегута" специалисты выполнили в числе прочих работ ремонт разъединителей, трансформаторов тока и напряжения. Кроме того, в ходе технического обслуживания оборудования энергетики выявляли и устраняли дефекты, что в дальнейшем позволит не допустить возникновения нештатных ситуаций.

Работы провели в рамках реализации ремонтной программы и подготовки электросетевого комплекса Карачаево-Черкесии к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годы. Всего до начала сезона пиковых нагрузок на сети энергетикам предстоит отремонтировать оборудование на 63 питающих центрах 110 кВ, обеспечивающих электроснабжение всех населенных пунктов в регионе.

Ранее в компании рассказали, что почти 200 млн рублей направят на ремонт и техобслуживание энергообъектов в Карачаево-Черкесской Республике в 2023 году. План ремонтной программы предусматривает ремонт почти 270 км линий электропередачи различного класса напряжения. На центрах питания также будет проведен капитальный ремонт 64 силовых выключателей, привели в нормативное состояние 118 трансформаторных подстанций.