Минсельхоз в 2022 году перевыполнил план по доходам в 10,3 раза

Как отметили в Счетной палате, перевыполнение плана в основном связано с возвратом остатков межбюджетных трансфертов по различным направлениям господдержки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России в 2022 году перевыполнило план по доходам в 10,3 раза по сравнению с установленным прогнозом, его доходы составили 3,4 млрд рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета в сфере сельского хозяйства. Годом ранее Минсельхоз перевыполнил план в 11,8 раза, его доходы составили 2,3 млрд рублей.

"Исполнено Минсельхозом России по всем администрируемым видам доходов 3 402,1 млн рублей, что подтверждается данными Федерального казначейства. Общий процент кассового исполнения по всем видам доходов составил 1 028,4%, или в 10,3 раза больше установленного прогноза. <…> По сравнению с 2021 годом поступления в доход бюджета в 2022 году увеличились на 47,8%, или на 1 091,5 млн рублей (2 310,5 млн рублей)", - отмечается в заключении.

Как отметили в Счетной палате, перевыполнение Минсельхозом плана по доходам в основном связано с возвратом остатков межбюджетных трансфертов по различным направлениям государственной поддержки. Россельхознадзор, напротив, не достиг плановых значений: в федеральный бюджет перечислено 651,4 млн рублей, что в 1,3 раза ниже прогноза. К основным причинам можно отнести мораторий на проведение плановых проверок и принятие новой нормы КоАП, согласно которой административный штраф заменяется предупреждением, если правонарушение совершается впервые.

Расходы оба ведомства исполнили практически в полном объеме - на уровне 99,9%. Они также сократили количество незавершенных объектов: Минсельхоз - на 6,7% (до 627 объектов), Россельхознадзор - на 5,6% (до 17 объектов). Кассовое исполнение по итогам года по всем госпрограммам составило более 99% и оценивается как высокое, отметил аудитор Сергей Мамедов.

Выявленные недочеты

Счетная палата в ходе анализа Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиорации обратила внимание на почти двукратное сокращение первоначального объема финансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов мелиоративного комплекса - с 10 млрд до 5,3 млрд рублей. Основной причиной стало отсутствие заключенных контрактов по переходящим объектам. Вследствие этого часть результатов, касающихся мелиорации земель, была не выполнена. Также выявлено нерезультативное использование бюджетных инвестиций при строительстве объектов мелиорации в сумме 167 млн рублей. Сумма нарушений при ведении бюджетного и бухгалтерского учета в Минсельхозе России составила 4,4 млрд рублей.

Как пояснили в Счетной палате, в ходе проверки установлено неотражение в бюджетной отчетности Минсельхоза РФ обязательств по возврату средств в федеральный бюджет Министерства сельского хозяйства Ставропольского края и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана на сумму 2,67 млрд рублей и 1,4 млрд рублей соответственно. Они возникли в связи с нарушениями этими субъектами бюджетного законодательства, выявленными по результатам проверок Федерального казначейства. На момент окончания проверки бюджетная отчетность министерства в части выявленных ошибок исправлена, в соответствующие формы Федеральным казначейством внесены изменения.

В Россельхознадзоре проверка выявила нарушения на общую сумму 308,5 млн рублей. Большая часть - 286,6 млн рублей - также касалась нарушений при ведении бюджетного и бухгалтерского учета. Кроме того, установлены нарушения в части формирования государственного задания без установления показателя качества, нарушения сроков направления сведений в реестр федерального имущества по объекту учета, а также необеспечение принципа функциональной независимости должностного лица, уполномоченного на осуществление внутреннего финансового аудита, рассказали в Счетной палате.