В России могут возобновить внеплановые проверки производителей пива

Соответствующие обращения "Общественной потребительской инициативы" и депутатов Госдумы были направлены в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг, сообщают "Известия"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предлагает возобновить в РФ внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом в среду пишет газета "Известия".

Соответствующие обращения ОПИ и депутатов Госдумы, с которыми ознакомились "Известия", направлены в Генпрокуратуру РФ, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг.

Глава ОПИ Олег Павлов в своем обращении отметил, что не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований. По его словам, поэтапность внедрения маркировки пива и слабоалкогольных напитков, начавшегося с 1 апреля 2023 года, привела к неполному контролю всех участников оборота и разновидностей продукции, в результате чего в настоящее время остается "простор для злоупотреблений".

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей, отмечая, что "данная ситуация создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян". "Политика повышения акцизов на алкогольную продукцию стимулирует производство дешевого контрафактного алкоголя, тогда как государственная монополия на производство и оборот этилового спирта позволит избавить данный рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета", - отмечается в письме депутатов. Так, они предлагают отменить действие моратория на проверки бизнеса, который не позволяет государству контролировать качество продукции предпринимателей. Мораторий, введенный в марте 2022 года, в конце декабря был продлен на 2023-й.

Общее число пострадавших в результате употребления контрафактного сидра в шести регионах ПФО составило 90 человек, 32 человека умерли. Больше всего людей пострадали в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов. Кроме того, отравились жители Нижегородской, Пензенской, Самарской областей, а также Удмуртии.

По факту отравления возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал учредитель ООО "Анди" (производило напиток "Мистер сидр", употребление которого привело к отравлениям) Анар Афат оглы Гусейнов. В июле 2022 года он уже получал предупреждение за торговлю сидром без документов. 6 июня суд в Ульяновске арестовал Гусейнова до 4 августа включительно.