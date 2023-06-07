На Чукотке морской зверобойный промысел перейдет на льготный налоговой режим

Представители промысловых общин смогут использовать единый сельскохозяйственный налог, который не превышает 6%

ТАСС, 7 июня. Власти Чукотского автономного округа добавили объекты морского зверобойного промысла в перечень сельскохозяйственной продукции, что позволит коренным малочисленным народам Чукотки перейти на льготный налоговой режим, не превышающий 6%. Об этом сообщается в среду на сайте окружного правительства.

"По инициативе правительства Чукотки перечень сельскохозяйственной продукции дополнили продукцией морского зверобойного промысла. Данное решение позволит с 1 января 2024 года общинам морского зверобойного промысла перейти на специальный льготный налоговый режим для сельхозпроизводителей - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), который не превышает 6%", - говорится в сообщении.

По информации регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время общины Чукотки в основном применяют упрощенную систему налогообложения, поскольку ранее продукция морского зверобойного промысла не относилась к сельскохозяйственной. Хотя все общины являются убыточными, они были обязаны уплачивать минимальный налог по упрощенной системе налогообложения (УСН). Применение ЕСХН позволит общинам в случае отсутствия прибыли от их деятельности не платить налог, что должно положительно сказаться на их финансовом положении.

В перечень сельхозпродукции первичной переработки добавлены различные виды сырья морского зверобойного промысла: шкуры животных невыделанные, мясо и субпродукты, жиры и масла и их фракции из морских млекопитающих, кость поделочная, сырье эндокринно-ферментное непищевое.

Чукотка - единственный регион в России, где ведется морзверобойный промысел. Сейчас этим делом заняты девять общин, в которых работают около 300 человек. Ежегодный объем продукции в живом весе составляет 2,3 тыс. тонн.