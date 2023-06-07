Эксперт заявил о возможном снижении урожая зерновых в Омской области

К этому могут привести аномальная жара и суховеи, которые наблюдаются в регионе

ОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Аномальная жара и зафиксированные в 26 районах суховеи негативно скажутся на урожае зерновых в Омской области, одном из основных аграрных регионов Сибири. Об этом рассказал в среду ТАСС заведующий агротехнологическим центром Омского аграрного научного центра (АНЦ) Артем Тимохин.

"Такие неблагоприятные явления как повышенная температура и низкая относительная влажность воздуха в течение длительного времени, негативно влияют на процессы роста и развития растений озимых и яровых культур. <…> Мы видим пожелтение листьев, все это скажется в последующем на сборе зерна. Важно высевать сорта сельскохозяйственных культур, адаптированные к жестким погодным условиям, которые характерны для зерносеющих зон Омской области", - рассказал Тимохин.

Он отметил, что озимые культуры пострадают меньше, так как они поглощают влагу из более глубоких слоев почвы за счет развитой корневой системы. "Всходы же яровых культур уязвимы к жаркой погоде, так как оптимальная температура для яровой мягкой пшеницы - 15-28 градусов", - подытожил ученый.

Как рассказала ТАСС начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Наталия Криворучко, в большинстве районов Омской области в связи с установившейся жаркой сухой погодой с 31 мая наблюдаются суховеи. "Необходимым условием его установления являются высокая, более плюс 25 градусов, температура воздуха, низкая, менее 30%, относительная влажность и ветер скоростью более 7 м/с", - рассказала Криворучко. Она уточнила, что это явление наблюдается в 26 районах Омской области, но опасным оно является только для тех, где в настоящее время наблюдается цветение озимых зерновых культур.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.