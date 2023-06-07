Товарооборот между Якутией и КНР за два года вырос почти в три раза

По итогам 2022 года он составил $3 млрд

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Якутией и Китайской Народной Республикой вырос за два года почти в три раза, до $3 млрд. Об этом сообщил журналистам в среду глава Якутии Айсен Николаев.

"В условиях западных санкций сотрудничество с Китаем для нашей страны очень важно. <…> В 2019 году товарооборот Якутии с Китаем был порядка $900 млн, сейчас по итогам прошлого года - $3 млрд. [Есть] тенденция, что он будет расти", - сказал Николаев.

По его словам, между Якутией и Китаем динамично развиваются гуманитарные отношения, налажено сотрудничество в области науки, туризма и культуры. Николаев добавил, что в Якутии состоится форум, посвященный дальнейшему сотрудничеству региона с КНР с участием федеральных структур и китайской делегации.

По данным правительства, с 2004 года в Пекине работает представительство Якутии, укрепляются межрегиональные связи республики с рядом провинций КНР - 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.