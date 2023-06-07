Республика Хакасия впервые отправила на экспорт в Китай семена льна

Масса партии семян составила около 1 тыс. тонн

ТАСС, 7 июня. Около 1 тыс. тонн семян льна впервые отправлено из Хакасии на экспорт в Китай. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

"В начале июня 2023 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора с территории Республики Хакасия хозяйствующим субъектом экспортирована в Китайскую Народную Республику первая партия семян льна массой 950 тонн, выращенного на территории Республики Хакасия, предназначенного для промышленной переработки. Это первый опыт отправки на экспорт данной продукции из республики", - сообщили в пресс-службе.

Региональный Россельхознадзор провел исследования образцов продукции на наличие организмов. "По результатам исследований карантинные вредные организмы в партии семян льна не обнаружены. Управлением на экспортированную партию льна выдано 45 фитосанитарных сертификатов", - пояснили в ведомстве.

В 2022 году Хакасия экспортировала в Китай зерно (пшеница, овес, рапс) и продукты его переработки (мука и крупа). По данным на конец 2020 года было экспортировано более 17 тыс. тонн зерновых.