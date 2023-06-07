В Якутии проектно-сметную документацию Ленского моста направили на экспертизу

Как сообщил глава региона Айсен Николаев, она прошла корректировку и согласование с федеральными министрами

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Проектно-сметная документация мостового перехода через реку Лену в Якутии передана на рассмотрение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщил журналистам в среду глава Якутии Айсен Николаев.

"По окончании всех работ по корректировке проектно-сметной документации, согласованию с федеральными министерствами на прошлой неделе проект моста официально [передан] Главгосэкспертизе, которая должна дать вердикт по техническим характеристикам и сметной стоимости моста", - сказал Николаев.

Глава региона уточнил, что ранее было "принято принципиальное решение [вице-премьером] Маратом Хуснуллиным <…> переделать проектно-сметную документацию в части оптимизации тех или иных решений, которые не влияют на безопасность самих конструкций, и еще раз прошел научно-технический совет".

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма".

Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до шести млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.