7 июня, 04:13

Глубина бронирований отелей в ближнем зарубежье в июне выросла вдвое

Чаще всего российские туристы выбирают такие направления, как Минск, Ереван и Ташкент

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Средняя глубина бронирований отелей в странах ближнего зарубежья на период длинных выходных с 10 по 12 июня выросла в 2,2 раза, гостиниц в России - в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в результатах исследования сервисов МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему МТС (есть в распоряжении ТАСС).

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"Средняя глубина бронирования (срок от бронирования отеля до заселения) по России на июньские выходные составляет 40 дней против 25 дней годом ранее. Таким образом, показатель увеличился в 1,5 раза. Для зарубежных поездок горизонт планирования вырос еще сильнее - в 2,2 раза год к году. Размещение на июньские выходные в странах ближнего зарубежья бронируют в среднем за 35 дней до поездки", - рассказали эксперты.

Помимо большей предсказуемости в планировании путешествий, эта тенденция демонстрирует стремление туристов экономить на отелях за счет раннего бронирования, отмечается в исследовании.

Лидером по количеству бронирований на июньские длинные выходные внутри России стал Санкт-Петербург - туда отправится каждый пятый путешествующий по стране турист. Помимо него, в топ-5 направлений вошли Москва (8% от всех бронирований по РФ), Казань (5%), Сочи (4%) и Нижний Новгород (3%). Среди стран ближнего зарубежья наиболее популярным направлением является Минск. В тройку зарубежных лидеров также входят Ереван и Ташкент, сообщили эксперты.

В исследовании учитывались данные по бронированиям отелей и других объектов размещения в городах России и стран ближнего зарубежья на период с 9 июня по 13 июня 2023 года включительно. Статистика по бронированиям приведена на 6 июня 2023 года. 

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