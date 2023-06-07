Россия и Китай наращивают объем перевозки грузов по мостам через Амур

По информации генерального консульства России в Харбине, номенклатура товаров, перевозимых через открывшийся погранпереход "Кани-Курган - Хэйхэ", в основном представлена китайским экспортом

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Российская Федерация и КНР в 2023 году активно увеличивают объем перевозки грузов по мостам через реку Амур на границе двух стран. Об этом сообщило в среду генконсульство РФ в Харбине.

"Растут объемы перевозок по мостам через Амур, - говорится в Telegram-канале дипмиссии. - В июне исполняется год с момента открытия автомобильного движения по мосту в Амурской области между Благовещенском и китайским Хэйхэ. За первые пять месяцев этого года через него было перевезено порядка 200 тыс. тонн различных грузов".

Как уточнило генконсульство, номенклатура товаров, перевозимых через открывшийся погранпереход "Кани-Курган - Хэйхэ", в основном представлена китайским экспортом. "Ежедневно в нашу страну направляется до 2 тыс. тонн грузов, начиная с плодоовощной продукции и потребительских товаров и заканчивая электрооборудованием, запчастями и самоходной техникой", - отмечается в сообщении.

По данным дипмиссии, одновременно растет объем поставок российских товаров в КНР, перемещаемых через железнодорожный погранпереход "Нижнеленинское - Тунцзян". "По недавно опубликованным ОАО "РЖД" данным, с момента ввода в эксплуатацию этого первого железнодорожного мостового соединения между Россией и Китаем по нему уже отправлено 1 млн тонн каменного угля и железной руды", - сообщает генконсульство.

Автомобильный трансграничный мост между Хэйхэ и Благовещенском построен по уникальной концессионной модели за счет внебюджетных источников, концедентами выступили правительство Амурской области и власти китайской провинции Хэйлунцзян. Строительство велось с 2016 года, общая протяженность мостового перехода составляет 20 км. Движение по нему было запущено 10 июня 2022 года.

Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян был открыт 16 ноября 2022 года. Он рассчитан на поочередный пропуск поездов по колее двух стандартов шириной 1 520 мм (Россия) и 1 435 мм (Китай). Максимальная пропускная способность мостового перехода составит до 20 млн тонн в год.