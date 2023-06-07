7 июня, 04:17

На Ямале число безработных сократилось почти на 20%

На данный момент в регионе зафиксировали 1 094 безработных

ТАСС, 7 июня. Чуть больше 1 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где зафиксирован один из самых низких уровней безработицы в России. С начала 2023 года число безработных сократилось еще почти на 20%, сообщили ТАСС в департаменте занятости населения региона.

"Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа, с начала текущего года снизилась на 259 человек или 19% и составила 1 094 человека", - рассказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

При этом число вакансий более чем в 14 раз превышает количество безработных. Всего в окружном банке вакансий заявлены свыше 16 тыс. свободных рабочих мест.

Уровень безработицы на Ямале составляет 1,7%. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация