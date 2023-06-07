Товарооборот России и Китая в январе - мае вырос на 40,7%

Экспорт в РФ за пять месяцев увеличился на 75,6%, сообщает Главное таможенное управление КНР

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая в январе - мае вырос в годовом исчислении на 40,7%, достигнув $93,8 млрд. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за пять месяцев увеличился на 75,6% и составил около 42,95 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 20,4%, до $50,85 млрд.

Таким образом, положительное сальдо России за январь - май составило $7,9 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно в два раза.

Только за май объем торговли между двумя странами составил $20,57 млрд, увеличившись по сравнению с апрелем на 7%. Импорт из России в месячном исчислении вырос на 17%, до $11,3 млрд.

Торговля РФ и КНР

Основная часть стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в РФ широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Как прокомментировала ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин, динамичный рост китайско-российского товарооборота "в полной мере подтверждает наличие потенциала и пространства для торгово-экономического сотрудничества между двумя странами". По ее словам, Китай намерен на взаимовыгодной основе наращивать прагматическое сотрудничество с РФ.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув $146,88 млрд. В 2022-м он увеличился на 29,3%, до рекордных $190 млрд.