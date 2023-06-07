В двух поселениях Москвы проложат новый газопровод

Его протяженность составит 18 км

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Обеспечение потребителей газом в двух поселениях Новой Москвы - Первомайском и Краснопахорском - улучшат за счет прокладки нового газопровода высокого давления. Об этом сообщает в среду официальный сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

В частности, новый газопровод протяженностью около 18 км проложат вблизи садового товарищества "Дубрава", деревень Малыгино и Романцево. "Новый газопровод с давлением 1,2 мегапаскаля позволит бесперебойно обеспечивать газом потребителей поселений Первомайское и Краснопахорское, его протяженность - 17,9 км, диаметр - 1 м", - сказала Пятова. Согласно проекту газопровод подведут к реконструируемой газораспределительной станции "Ново-Никольская" и проектируемому газорегуляторному пункту "Никольский", для подключения автоматических аварийных запорных устройств специалисты проложат электрокабели общей протяженностью 20,43 км.

"Газопровод будет проходить преимущественно в границах существующих сельскохозяйственных угодий и вдоль лесных массивов, на расстоянии от застроенных территорий", - отмечается на сайте. Кроме того, на пересечениях с автомобильными дорогами, прудами и реками трубы проложат закрытым способом.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что в прошлом году только в рамках программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" было построено и реконструировано 57,4 км газопроводов. Всего же за 11 лет действия программы в мегаполисе построили и реконструировали 930,8 км газопроводов.