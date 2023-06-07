Проекты импортозамещения позволят создать в Подмосковье 16 тыс. рабочих мест

На сопровождении специалистов Министерства инвестиций находятся 166 импортозамещающих инвестпроектов с общим объемом инвестиций 136 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 160 инвестиционных проектов импортозамещения находятся в настоящее время на сопровождении у Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Их реализация позволит создать в регионе около 16 тыс. рабочих мест, об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"На сопровождении специалистов Мининвеста находятся 166 импортозамещающих инвестпроектов с общим объемом инвестиций 136 млрд рублей. Из реализация позволит создать порядка 16 тыс. новых рабочих мест в регионе", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, инвесторы реализуют проекты в различных отраслях промышленности, среди которых машиностроение, металлургия, фармацевтика и другие.

"В рамках реализации этих проектов будет построено 85 новых производств, в рамках еще 81 проекта будут расширены или модернизированы действующие площади. В 2023 году мы ожидаем реализацию 50 проектов по импортозамещению, уже сейчас реализовано 18. Общее количество реализованных проектов достигло 39. Успешно завершить оставшиеся 32 проекта - это наша цель до конца года", - процитировали в пресс-службе Зиновьеву.