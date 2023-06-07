"Яндекс.Маркет" будет обмениваться данными о сертификатах и декларациях с Росаккредитацией

Ведомство надеется, что информированность граждан о системе оценки соответствия товаров на маркетплейсе повысится

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Росаккредитация подписала соглашение об обмене данными о сертификатах и декларациях с "Яндекс.Маркетом", аналогичные были заключены ранее с Ozon, Wildberries, российскими AliExpress и Leroy Merlin, а также с DNS и "Магнитом". Ведомство надеется, что информированность граждан о системе оценки соответствия товаров на маркетплейсе повысится, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Сотрудничество с "Яндекс.Маркетом" по вопросу регулярного обмена данными о сертификатах и декларациях позволит повысить информированность россиян о системе оценки соответствия товаров и работе, которую проводит служба в сфере обеспечения безопасности продукции", - сообщили в Росаккредитации. В ее пресс-службе добавили, что соглашение поможет ускорить проверку сертификатов и деклараций на товары.

Системы "Яндекс.Маркета" и Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии будут интегрированы - после этого проверка наличия и статуса документов будет происходить в автоматическом режиме. В Росаккредитации рассказали, что для потребителей это означает большее удобство и прозрачность процесса покупки.

Совместная работа в этом направлении также поспособствует развитию культуры безопасных покупок на онлайн-площадках, считает руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник. Россияне будут чувствовать большую уверенность в безопасности покупок онлайн, ведь документы будут проверяться оперативно и автоматически, добавил глава службы.