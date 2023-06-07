Rustore запустил монетизацию для физических лиц

Условия по использованию ее инструментов одинаковы как для юрлиц и для самозанятых граждан, отметили в пресс-службе VK

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский магазин приложений для Android RuStore запустил функцию монетизации для самозанятых физических лиц. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе VK.

"Официальный магазин приложений для Android открыл платежные инструменты для российских разработчиков - физических лиц. Они смогут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения", - сообщили в пресс-службе.

Условия по использованию инструментов монетизации одинаковы для юридических лиц и для самозанятых граждан, отметили в пресс-службе. Для подключения монетизации физлицу необходимо в консоли разработчика перейти в раздел "Монетизация" и нажать кнопку "Подключить". Система автоматически проверит, есть ли у него статус самозанятого. Например, если разработчик не зарегистрирован в ФНС, он может внести необходимые данные сразу же в консоли.

Получение дохода от RuStore проходит через B2B-сервис "VK Pay самозанятые", деньги поступят на банковскую карту, привязанную к личному кабинету разработчика в магазине приложений. Минимальный порог для выплаты составит 5 тыс. рублей, подробные правила доступны в разделе "Помощь" на сайте магазина приложений, добавили в пресс-службе.

Ранее RuStore запустил программу поддержки разработчиков, которая распространяется и на самозанятых. Комиссия с пользовательских платежей составит от 0,9 до 3,35% на оборот до 1 млн рублей с каждого продукта до конца года.