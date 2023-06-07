Эксперт оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

По словам доцента кафедры электрических станций факультета энергетики НГТУ Глеба Глазырина, чтобы остановить пропуск воды из водохранилища, надо сделать обводной канал и заново отстроить пролеты с задвижками

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Возобновление работы Каховской ГЭС с запуском гидроагрегатов возможно в течение шести лет. При этом около одного-двух лет займет восстановление сливных пролетов и заполнение водохранилища, рассказал ТАСС в среду доцент кафедры электрических станций факультета энергетики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) кандидат технических наук Глеб Глазырин.

"Основная часть плотины уже есть - это насыпь. В районе одного-двух лет. Даже за год можно это сделать, но объем работы большой. Это для того, чтобы начало наполняться водохранилище, чтобы восстановить сливные пролеты и управлять стоком воды. <...> Турбин там пять штук, обычно вводят одну в год. Скажем, [понадобится] год, чтобы наполнить водохранилище, и еще поочередно около пяти лет, чтобы эти агрегаты запустить", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас никаких средств регулирования плотины нет. По словам эксперта, чтобы остановить пропуск воды из водохранилища, надо делать обводной канал и заново отстроить пролеты с задвижками. "Самое узкое место, где находятся органы регулирования, разрушено, остальное тяжелее разрушить. Обычно насыпь большая, составляет несколько километров, дорогое сооружение, машинный зал по длине поменьше, но там находится дорогостоящее оборудование. Насыпь восстанавливать проще", - пояснил Глазырин.