Fortum и Westinghouse планируют возведение новых АЭС в Швеции и Финляндии

Как отмечается в заявлении финской компании, подписанный меморандум поможет компаниям провести предварительную оценку ситуации в сфере атомной энергетики на территории этих стран

СТОКГОЛЬМ, 7 июня. /ТАСС/. Финская энергетическая компания Fortum и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о взаимопонимании для совместного планирования строительства новых АЭС в Швеции и Финляндии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте финской компании.

"Нашими стратегическими приоритетами являются обеспечение надежной чистой энергии и стимулирование декарбонизации в промышленности стран Северной Европы. Мы рады расширить наше сотрудничество и изучить потенциал и предпосылки для строительства новых АЭС в Финляндии и Швеции вместе с Westinghouse Energy", - отметила исполнительный вице-президент по вопросам атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем.

Как отмечается в заявлении финской компании, меморандум поможет компаниям провести предварительную оценку ситуации в сфере атомной энергетики на территории Швеции и Финляндии. Конкретные инвестиционные решения будут приняты позднее.

В настоящее время доля ядерной энергетики составляет примерно 30% энергоснабжения Швеции. В стране действуют шесть реакторов на трех АЭС - в Форсмарке, Оскарсхамне и Рингхальсе.

На территории Финляндии расположены АЭС "Ловииса" и "Олкилуото". На их долю приходится около 44% выработки всей электроэнергии в стране. Проект строительства третьей АЭС "Ханхикиви-1" был отменен в мае 2022 года из-за участия в нем российской госкорпорации "Росатом".

В ноябре прошлого года Fortum сообщила о решении с 2030 года закупать топливо для АЭС "Ловииса" у Westinghouse Electric. В настоящее время топливо для АЭС поставляет российская компания ТВЭЛ в соответствии с контрактами, рассчитанными до 2027 и 2030 годов. Вице-президент АЭС "Ловииса" Сасу Валькамо заявил, что новый поставщик топлива поможет в диверсификации финской топливной стратегии, обеспечит "надежность поставок и стабильное производство электроэнергии в будущем". О намерениях Хельсинки отказаться от поставок российского ядерного топлива также заявлял глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.