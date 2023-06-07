"Якутия" получит 121,6 млн рублей на субсидирование билетов из Якутска до Москвы

В одном рейсе могут субсидироваться до 40% мест

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" получит свыше 120 млн рублей для субсидирования рейсов Якутск - Москва и обратно, сообщил в среду глава Якутии Айсен Николаев в ходе пресс-конференции.

"Решением комиссионного конкурса по протоколу Минтранса России авиакомпания "Якутия" получает 121 млн 600 тыс. рублей для субсидирования авиарейсов Москва - Якутск и Якутск - Москва. Продажи начнутся в ближайшее время", - привели в пресс-службе регионального правительства слова Николаева.

Субсидированные билеты смогут приобрести льготные категории граждан. Уточняется, что в одном рейсе могут субсидироваться до 40% мест.

Как добавили в правительстве республики, ко льготным категориям относятся молодежь в возрасте до 22 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды 1-й группы любого возраста и сопровождающие их лица, инвалиды с детства 2-й и 3-й групп, сопровождающие детей-инвалидов, члены многодетных семей, имеющие соответствующие документы установленного образца.