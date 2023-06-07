Прямой авиарейс запустили между Читой и Петербургом

Полеты из Читы будут осуществляться по средам и в обратном направлении - во вторник

ТАСС, 7 июня. Первый прямой авиарейс отправился по маршруту Чита - Санкт-Петербург в среду. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Читы.

"Сегодня авиакомпания iFly Airlines начала полеты из Читы в Санкт-Петербург. Из Читы в северную столицу на Airbus A330 отправились 190 пассажиров", - сообщили в аэропорту.

Рейсы из Читы в Санкт-Петербург будут осуществляться по средам и в обратном направлении - во вторник.

"Представители аэропорта и авиакомпании вручили фирменную сувенирную продукцию первому зарегистрированному пассажиру рейса F7 337. Также Международный аэропорт Чита со своей стороны предоставил первому пассажиру сертификат на обслуживание в бизнес-зале терминала внутренних авиалиний", - добавили в пресс-службе аэропорта.

По словам и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алдара Бальжирова, маршрут является уникальным для Забайкалья.

"Прямых рейсов до Санкт-Петербурга не было даже в советское время. Думаю, он будет пользоваться спросом. Кроме того, забайкальцам доступны субсидированные авиабилеты, что позволит путешествовать большему количеству людей. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы сделать билеты доступнее, а города ближе", - приводит его слова пресс-служба регионального правительства.