Британский регулятор запретил рекламы Shell, Repsol и Petronas как вводящие в заблуждение

В их рекламе "опущена важнейшая информация об общем воздействии на окружающую среду", передает Financial Times

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Британское Управление по стандартам рекламы (ASA) запретило рекламы Shell, Repsol и Petronas на телевидении и в интернете, которые, согласно по его оценке, вводили в заблуждение относительно экологичности производства нефтегазовых компаний. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

В их рекламе "опущена важнейшая информация об общем воздействии на окружающую среду", заявил регулятор. Надзорный орган указал, что загрязняющие окружающую среду продукты по-прежнему доминируют в бизнесе трех корпораций.

Представители Shell выразили несогласие с решением ASA. По их мнению, "потребители были в курсе, что компания добывает нефть и газ, но могли не знать, что она также инвестирует в низкоуглеродистую энергетику". Согласно заявлению Repsol, около трети своих инвестиций на 2021-2025 годы она вложила в развитие низкоуглеродных предприятий. Petronas отказалась от комментариев.

В нынешнем году британский регулятор принял аналогичные меры в отношении вводящей в заблуждение рекламы авиакомпаний Etihad Airways и Lufthansa. Ранее ASA запретило рекламу международного банка HSBC, которая, по его мнению, содержала некорректные данные о деятельности в экологической сфере.