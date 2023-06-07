ВТБ зафиксировал в мае рост спроса на розничные кредиты в 2,5 раза

Всего за январь-май банк выдал физлицам около 900 млрд рублей в виде таких кредитов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ВТБ в мае оформил розничных кредитов на 210 млрд рублей, это в 2,5 раза больше показателей того же месяца годом ранее. Всего за январь-май банк выдал клиентам - физлицам около 900 млрд рублей в виде розничных кредитов, сообщила пресс-служба ВТБ.

"По итогам пяти месяцев объем выданных розничных кредитов в ВТБ вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты оформили почти 825 тысяч кредитов на сумму около 900 млрд рублей. В мае продажи составили 210 млрд рублей, что в 2,5 раза выше прошлогоднего результата", - отметили в пресс-службе.

Наибольший спрос в этом году пришелся на ипотеку: клиенты ВТБ оформили свыше 85 тыс. сделок более чем на 427,5 млрд рублей, что на 21% больше, чем за пять месяцев 2022 года. Одним из основных драйверов рынка жилищного кредитования стал выросший спрос на вторичное жилье, на которое в мае пришлось три из пяти ипотечных сделок, уточнили в банке.

В свою очередь, выдачи кредитов наличными за январь-май выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, клиенты оформили их 700 тыс. на 413 млрд рублей. Главными факторами роста стали традиционный сезонный спрос, возросший перед началом отпусков и во время праздников, а также запуск специальных продуктов для кредитования на малые суммы и программ, ориентированных на самозанятых. Кроме того, рекордный рост показало автокредитование, объем которого по итогам пяти месяцев вырос почти в 2,5 раза и достиг 49 млрд рублей, следует из сообщения ВТБ.