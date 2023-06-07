7 июня, 07:07

Остановку СПГ-завода Hammerfest в Норвегии после утечки газа продлили до 14 июня

Начало работы завода ожидалось 7 июня

ТАСС, 7 июня. Остановка СПГ-завода Hammerfest в Норвегии после утечки газа продлена еще на неделю, теперь возобновление работы предприятия ожидается лишь 14 июня, следует из данных норвежского газотранспортного оператора Gassco.

Ранее начало работы завода ожидалось 7 июня.

31 мая из-за утечки газа была остановлена работа СПГ-завода Hammerfest нефтегазовой компании Equinor на севере Норвегии. СПГ-завод Hammerfest обеспечивает около 5% экспорта норвежского газа, в нормальном режиме поставляя 6,5 млрд куб. м в год. ЧП на заводе стало причиной краткосрочного роста цен на газ в Европе на прошлой неделе. 

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Норвегия
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