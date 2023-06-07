7 июня, 07:01

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь - апрель достигла 208,5 млрд рублей

Из них 61,8 млрд рублей было заработано в апреле, сообщили в банке

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - апрель 2023 года составила 208,5 млрд рублей, из них 61,8 млрд рублей было заработано в апреле. Об этом в ходе конференц-звонка с журналистами сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Чистая прибыль по МСФО составила за апрель 61,8 млрд рублей, это в сумме с результатами первого квартала приводит к чистой прибыли за четыре месяца в 208,5 млрд рублей", - сказал он, напомнив, что показатели за тот же период годом ранее не раскрываются в соответствии с разъяснениями Банка России. Пьянов также отметил, что результаты апреля повышают вероятность, что группа закончит год с чистой прибылью ближе к верхней границы прогнозного диапазона в 327-400 млрд рублей. 

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