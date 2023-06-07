В банке не исключили, что в дальнейшем это специальное финансовое общество будет передано "за пределы группы"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ хочет вывести заблокированные активы на баланс отдельной структуры и планирует это сделать в 2024 году. Об этом в ходе конференц-звонка с журналистами сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Объем активов, которые планируется перевести в другую структуру, оценивается в "сотни миллиардов" рублей.

"Единственное неорганическое событие, которое будет оказывать существенное влияние на капитал, - это по сути изменение в 292-й закон, связанное с облегчением выделения для нас специального финансового общества с передачей туда заблокированных активов и обязательств. Но мы исходим из того, что изменения будут внесены в этом году, и это событие именно реорганизационное будет происходить в 2024 году", - сказал Пьянов.

При этом топ-менеджер не исключил, что в дальнейшем это специальное финансовое общество будет передано "за пределы группы".

По его словам, решение вывести заблокированные активы на баланс отдельной структуры "стало выбором первого порядка после разочарований" в рамках переговоров по обмену этими активами. "Мы понимаем, что обмен заблокированных активов - камнем преткновения выступает одобрение санкционных властей ЕС и США и, условно говоря, в рамках крупных заблокированных активов, которыми владеет напрямую банк ВТБ, имеющих важное общественное значение для отдельных европейских рынков (например, наша "ВТБ Европа"), переговоры являются тупиковыми, по крайней мере в наших сегодняшних временах", - заключил Пьянов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" заявлял, что ВТБ предлагал западным банкам обмен активами, однако европейское руководство не одобрило эту идею.

ВТБ прошлой весной попал под санкции США и Великобритании, против него также были введены санкции ЕС. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран.