ВТБ привлек 94 млрд рублей в рамках второй допэмиссии

Доля государства снизится до 61,8%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ВТБ в рамках второй допэмиссии привлек 94 млрд рублей, по результатам размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка снизится с 76,4% до 61,8%. Об этом в ходе конференц-звонка с журналистами сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы исходим из того, что у нас либо уже оплачено, либо по преимущественному праву оплата до 8 июня будет произведена на сумму допэмиссии в 94 млрд рублей. <…> Надеемся внутри июня зарегистрировать эту допэмиссию в Центральном банке и признать эту допэмиссию в нашем и бухгалтерском, и регуляторном капитале. Соответственно, в результате этой допэмиссии изменится в сторону уменьшения доля государства. Доля государства в начале года составляла 60,9%, потом в рамках государственной допэмиссии она увеличилась до 76,4%, и в результате регистрации второй допэмиссии она снова уменьшится до 61,8%", - сказал он.

Пьянов подчеркнул, что не может раскрыть долю и название якорного инвестора в рамках второй допэмисии. "Я не смогу раскрыть <…> долю в 94 млрд рублей нашего якорного инвестора, а также название этого российского негосударственного институционального инвестора. Прошу понимания за это, потому что мы санкционный эмитент, и мы считаем, что риски санкционирования наших контрагентов не исчерпаны. Не хотим подвергать нашего нового инвестора этому риску", - пояснил топ-менеджер.

Вместе с тем он отметил, что в допэмиссии приняли участие "очень большое количество "мелких" частных инвесторов". "Доминирующее [число] - это, естественно, частные инвесторы - физические лица, то есть наши розничные инвесторы. Можно сказать, что материальных других институциональных инвесторов не было", - добавил он.

О допэмиссии

Ранее Пьянов давал оценку, что ВТБ может привлечь в рамках второй допэмиссии 50-120 млрд рублей, а в случае привлечения дополнительных инвесторов - 125 млрд рублей.

В апреле акционеры ВТБ на внеочередном собрании проголосовали за увеличение уставного капитала банка через размещение дополнительных 9,3 трлн обыкновенный акций, номинальная стоимость бумаг - 0,01 руб. за штуку. При этом цена размещения акций была установлена на уровне 0,018225 рубля за одну ценную бумагу.

В рамках первой в этом году допэмиссии ВТБ привлек 149,4 млрд рублей. Как следует из материалов банка, 55,5 млрд акций были оплачены деньгами, а 8,7 трлн - оплачены иным имуществом: акциями крымского банка РНКБ и требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированный депозит в ВТБ в соответствии с федеральным законом о бюджете на 2023-2025 годы (в соответствии с принятым законом правительство вправе не изымать субординированный депозит на 100 млрд рублей, выданный ВТБ в 2014 году из ФНБ на финансирование инфраструктурных проектов, даже в случае проблем у банка с достаточностью капитала).