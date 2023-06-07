Золотовалютные резервы Белоруссии снизились до $7,87 млрд

С августа 2022 года регулятор не приводит информацию о структуре резервов и факторах, повлиявших на их изменение в течение месяца

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии сократились за май на $96,1 млн (на 1,21%) и на 1 июня составили $7,87 млрд. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2023 года, по предварительным данным, составили $7,8721 млрд", - сообщает регулятор. По его данным, в мае 2023 года ЗВР снизились на $96,1 млн после сокращения в апреле на $130,4 млн (на 1,61%).

С августа 2022 года регулятор не приводит информацию о структуре резервов и факторах, повлиявших на их изменение в течение месяца.

По итогам 2023 года Нацбанк ставит задачу сохранить ЗВР на уровне не менее $6 млрд.