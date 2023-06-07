Низкий урожай кормовых трав в Новосибирской области хотят компенсировать поздними посевами

Практически полное отсутствие осадков в мае повлияет на урожай многолетних трав, которые составляют до 50% кормовой базы скота

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Вызванный засухой низкий урожай многолетних трав, являющихся основой кормовой базы скота, в Новосибирской области планируется компенсировать поздними летними посевами и закупом в других регионах Сибири. Об этом сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Засуха эта не первая <…>. У нас есть опыт 2012 года, когда мы выходили за счет поздних посевов летних. Осадки все равно начинаются, <…> конец июня - начало июля - поздние посевы, тот же рапс, который можно высевать в эти периоды, он дает до октября прекрасный урожай", - сказал Лещенко.

Он добавил, что практически полное отсутствие осадков в мае повлияет на урожай многолетних трав, которые составляют до 50% кормовой базы скота. "Удар не только предполагается, он уже есть <…>. Предполагаем, закладываем себе в планы крайне низкую урожайность многолетних трав", - сказал министр. По его словам, выдача кормов животным будет лимитирована, что может сказаться на их продуктивности с отложенным эффектом - в 2024 году.

По словам министра, в регионе разрабатываются дополнительные меры поддержки аграриев для преодоления сложившейся ситуации. Кроме того, сформированы выездные бригады для заготовки кормов в районах области, где ситуация с засухой не такая острая. Юго-западные районы области будут нуждаться в дополнительных кормах, в то время как ситуация в центральных районах оценивается как удовлетворительная.

Также Минсельхоз области ведет переговоры с коллегами из других регионов Сибири. Четыре региона, включая Томскую и Кемеровскую области, уже подтвердили возможность дополнительной заготовки кормов.

В Новосибирской области из-за почвенной засухи введен режим ЧС в Купинском районе, еще пять районов готовятся к введению ЧС.